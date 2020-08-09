انخفاض أرباح "أرامكو" الفصلية 73.4% لـ24.6 مليار ريال

بلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئياً الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

بينما بلغ صافي الدخل 87.10 مليار ريال سعودي (23.23 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 175.87 مليار ريال سعودي (46.90 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2019.

موضوع يهمك رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 44% منذ إدراجها في سوق الأسهم المحلية،... ارتفاع ملكية الأجانب في أرامكو 44% إلى 15.2 مليار ريال شركات

وأَثَّر انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020، وقد قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وفي مقابلة مع "العربية"، أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار ثامر السعيد إلى أن أرامكو لديها كفاية من النقد لتفي بالتوزيعات النقدية المقرة والمضمونة، لافتا إلى أن عائد توزيعات أرامكو ما زالت أفضل من الفوائد والعوائد على المرابحات.

توزيع أرباح نقدية

وتشمل بعض مبيعات النفط الخام والمشتريات ذات الصلة للمنتجات المكررة بمبلغ 2.85 مليار ريال سعودي (0.76 مليار دولار) ومبلغ 5.39 مليار ريال سعودي (1.44 مليار دولار )، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كإيرادات ومشتريات تعكس ترتيبات المتاجرة الحالية.

وكذلك تشمل تكاليف إنتاج وتصنيع بمبلغ 1.63 مليار ريال سعودي (0.43 مليار دولار) ومبلغ 3.20 مليار ريال سعودي (0.85 مليار دولار )، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كمشتريات.

بالمقابل، أعلنت شركة "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

وبلغ التدفق النقدي الحر 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال سعودي (20.6 مليار دولار أميركي) و142.4 مليار ريال سعودي (38.0 مليار دولار أميركي) للفترات ذاتها من عام 2019.

إنفاق رأسمالي

بلغت نسبة المديونية 20.1% كما في 30 يونيو 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة سابك وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لأرامكو السعودية.

وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال سعودي (6.2 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني و51.2 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من عام 2020.

وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.75 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أميركي) إلى 112.50 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أميركي).