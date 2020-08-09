"الإعادة" توقع عقداً حصرياً مع "ملاذ" للتأمين على العيوب الخفية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن توقيع عقد حصري لإعادة التأمين على برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة، إن عقد إعادة تأمين حصري بمدة إجمالية لخمس سنوات (سنة تتجدد تلقائياً لأربع سنوات إضافية).

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة قابلة للزيادة بناء على التدرج في مراحل تطبيق البرنامج والتوسع في النطاق الجغرافي.

وستوفر الشركة بموجب العقد تغطية إعادة تأمين على أساس اتفاقي، بالإضافة إلى ذلك ستوفر أيضًا تغطية إعادة التأمين على أساس اختياري. وستتم مراجعة شروط العقد سنويًا خلال مدة العقد.

وتوقعت "الإعادة" أن يكون أثر توقيع العقد إيجابيا على مبيعاتها، وسينعكس على نتائج الشركة بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الرابع من العام 2020م.