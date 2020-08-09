الخليج للتدريب توقع مذكرة مع "الخبير المالية" للاستحواذ على 7 مدارس

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الخبير المالية للاستحواذ على محفظة تتكون من عدد من الشركات التعليمية المملوكة من قِبَل صناديق خاصة تديرها شركة الخبير المالية.

واتفق الطرفان على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ الذي تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بدفعه لشركة الخبير المالية عبارة عن جزء يتم دفعه بشكل نقدي والجزء الآخر عن طريق مبادلة أسهم في شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وذكرت الخليج للتدريب أنه تم تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين لیكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة بخصوص عملية الاستحواذ على 7 مدارس تقع في كل من مدينة الرياض وجدة وينبع والخبر، وبعدد طلاب يبلغ أكثر من 11,600 طالب وطالبة.

كما تفاهم الطرفان على أن يكون تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للصفقة.