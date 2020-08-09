السعودية.. عِلم تشتري تبادُل من الاستثمارات العامة

أعلنت شركة العلم لأمن المعلومات "عِلم"، اليوم، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" من صندوق الاستثمارات العامة، إذ يخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية.

وعند إتمام الصفقة، ستصبح "تبادل" شركة مملوكة بالكامل لشركة "عِلم"، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة "تبادل" إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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ومن المرجح أنه سينتج عن الصفقة أوجه تعاون مهمة وفرص النمو المحتمل وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للشركتين، كما ستتاح الفرصة لكل من شركة "عِلم" و"تبادل" الاستفادة من نقاط القوة المتكاملة بينهما، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية والخبرة لإنشاء كيان متكامل يضيف إلى كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية في المملكة.

وعن دور الصندوق قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: "كمستثمر نشط؛ يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز نمو شركات محفظته عبر تطوير شراكات وفرص فيما بينها، وذلك بهدف جعلها شركات وطنية ريادية تسهم بإيجاد الأثر الاقتصادي الإيجابي، ولذا ستثمر هذه الصفقة عبر دمج سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية إلى تأسيس منظومة استراتيجية تقنية متكاملة، تنسجم مع أهداف برنامج الصندوق لدعم جهود التحول الرقمي والبنية التقنية التحتية في المملكة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم" الدكتور عبد الرحمن الجضعي، أن الصفقة تمثل أهمية كبرى لشركة "عِلم"، وسنتمكن من خلالها إلى استمرار نمو منتجاتنا وحلولنا الرقمية المتخصصة لقطاعي النقل والمالية، وستثمر الشراكة بين "عِلم" و"تبادل" إلى إنشاء كيان متكامل يلبي جميع احتياجات القطاع اللوجستي، مما سيدعم استراتيجيتنا للتوسع في القطاعات التي نعمل فيها مع تعزيز القيمة السوقية لنا ولشركائنا، مبيناً أن الصفقة فرصة لإيجاد خدمات لوجستية وطنية متطورة تنسجم مع متطلبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـشركة "تبادل" المهندس عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي: إن استكمال صفقة الاستحواذ ستسهم في زيادة نمو خدماتنا والوصول بحلولنا لشرائح جديدة من العملاء.

وأفاد أن الصفقة ستحمل في طياتها تطورًا لافتًا في مسيرة شركة "تبادل" وتطوير أعمالها خلال السنوات المقبلة وذلك بما يخدم قطاعات الجمارك والموانئ والمطارات ويسهم في تطوير المجالات اللوجستية، ومن خلال هذه الصفقة ستتاح الفرصة أمام الشركتين لدمج أدواتها والاستفادة من إمكاناتها، لإنشاء منصة لوجستية شاملة تقع في صميم استراتيجية نمو "تبادل".

يذكر أن شركة "عِلم" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتمثل إحدى استثمارات الصندوق ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.