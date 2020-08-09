عطاء التعليمية توقع مذكرة للاستحواذ على مدارس الوسط بالرياض

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم بمدينة الرياض.

وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين كل بحسبه.

كما تفاهم الطرفان مبدئيا على أن المقابل للاستحواذ حصة عينية مقدمة من قبل "عطاء" كما سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال التقييم و الفحص النافي للجهالة.

يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً، تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بموجب أحكامها.