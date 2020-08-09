هبوط أرباح "المصافي" الفصلية 31% لـ7 ملايين ريال

تراجعت أرباح شركة المصافي العربية السعودية إلى 7 ملايين ريال في الربع الثاني من 2020، مقابل 10.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 30.5%.

وبلغت أرباح شركة المصافي في النصف الأول من 2020، نحو 5.99 مليون ريال، مقابل 8.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 33%.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 7,597,240 ريالا.