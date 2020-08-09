الملياردير وارن بافيت يربح 26 مليار دولار بسبب كورونا

حققت شركة Berkshire Hathaway التابعة لقطب الأعمال الأميركي وارن بافيت قفزة في أرباحها من استثماراتها بالشركات المدرجة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 87٪ في خضم أزمة كورونا حينما كانت أسواق الأسهم حول العالم تشهد موجات بيع عنيفة وسط المخاوف المتعلقة بالوباء.

وسجلت بيركشاير هاثاواي صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري يبلغ نحو 26.3 مليار دولار بواقع 16314 دولارا للأسهم الممتازة من الفئة “A” ارتفاعا من نحو 14.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".

وشهدت تلك الفترة وبحسب إعلان الشركة شطب أصول في صناعة الطيران بنحو 10 مليارات دولار على وقع جائحة كورونا والتي تسببت بحالة من الشلل من في مشهد صناعة الطيران العالمية مع توقف شبه كلي للحركة الجوية.

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وقالت الشركة إنها خفضت قيمة شركتها التابعة Precision Castparts والمتخصصة في صناعة محركات الطائرات في خضم الجائحة والتي تسببت بمحو نحو 30٪ من القوى العاملة للشركة مع تراجع حاد في الطلب.

وفي مطلع مايو أيار الماضي أعلن بافيت عن سحب استثماراته في كافة أسهم شركات الطيران واصفا قرار استثماره بها بـ"الخاطئ"، مع تخارجه من حصص في أكبر 4 شركات طيران أميركية بلغت بنهاية العام الماضي 11٪ في "دلتا إير لاينز" و10٪ في "أميركان إير لاينز" ونفس النسبة أيضا في "ساوث ويست إيرلاينز" و9٪ في "يونياتد إير لاينز".

وقال بافيت في حينه في مقابلة مع شبكة "CNBC" الأميركية إن حجم تلك الاستثمارات يتراوح ما بين 7-8 مليارات دولار منوها إلى عدم تحقيق أي مكاسب من تلك الاستثمارات.

ولدى Berkshire Hathaway التابعة لبافيت حزمة من الاستثمارات في نحو 90 شركة عملاقة على غرار آبل وأميركان إكسبريس وكوكاكولا وبنك أوف أميركا وهي الشركات التي تأتي في طليعة الخيارات الاستثمارية لبافيت.