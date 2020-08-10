الناصر: أرامكو تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط

أكد رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر المضي قدما في رفع طاقة إنتاج النفط لـ13 مليون برميل يوميا.

وفي حين يتوقع طلبا أفضل على النفط بحلول نهاية العام، قال: "نتوقع نموا في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس".

وأشار الناصر إلى أن "خطتنا للإنفاق الرأسمالي في 2021 ستكون أقل بكثير من الهدف السابق عند ما بين 40 مليار و45 مليار دولار".

إلى ذلك، توقع تشغيل مصفاة نفط جازان في الربع الأول من 2021.

بالمقابل، أفاد أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن صفقة مع ريلاينس الهندية بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة.

موضوع يهمك أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية"، أن فترة الربع الثاني من العام الحالي،... ارتفاع توزيعات أرامكو يبعث التفاؤل لدى المستثمرين أسواق المال

الناصر أكد أن أرامكو تمضي قدما في خطط لرفع طاقتها لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا رغم تخفيضات في الإنفاق في العامين الحالي والمقبل.

أرباح "أرامكو" الفصلية

وبلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئياً الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

بينما بلغ صافي الدخل 87.10 مليار ريال سعودي (23.23 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 175.87 مليار ريال سعودي (46.90 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2019.

توزيع أرباح نقدية

وتشمل بعض مبيعات النفط الخام والمشتريات ذات الصلة للمنتجات المكررة بمبلغ 2.85 مليار ريال سعودي (0.76 مليار دولار) ومبلغ 5.39 مليار ريال سعودي (1.44 مليار دولار )، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كإيرادات ومشتريات تعكس ترتيبات المتاجرة الحالية.

وكذلك تشمل تكاليف إنتاج وتصنيع بمبلغ 1.63 مليار ريال سعودي (0.43 مليار دولار) ومبلغ 3.20 مليار ريال سعودي (0.85 مليار دولار )، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كمشتريات.

بالمقابل، أعلنت شركة "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

وبلغ التدفق النقدي الحر 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال سعودي (20.6 مليار دولار أميركي) و142.4 مليار ريال سعودي (38.0 مليار دولار أميركي) للفترات ذاتها من عام 2019.