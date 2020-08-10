منافسة تسلا الصينية تتخذ خطوة نوعية في نيويورك.. ما هي؟

قدمت شركة Xpeng Motors الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية طلباً للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، وفقًا لإفصاح رسمي.

في حين لم تكشف الشركة عن عدد الأسهم العادية من الفئة "أ" التي ستبيعها، قالت "إكس بينج موتورز" إنها ستبيع 429.846 مليون سهماً عادياً من الفئة B. وقالت أيضًا إنها تخطط لجمع مبلغ 100 مليون دولار، وهو رقم من المرجح أن يتغير.

يحق لكل سهم عادي من الفئة "أ" الحصول على صوت واحد بينما يمنح كل سهم عادي من الفئة "ب" لحامله 10 أصوات، بحسب محطة "cnbc" الأميركية.

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سيمنح الاكتتاب العام شركة "إكس بينج موتورز" دفعة أخرى من الأموال لأنها تواجه منافسة شديدة في الصين من عدد من اللاعبين بما في ذلك Li Auto، والتي تم إدراجها مؤخرًا في الولايات المتحدة وWM Motor وNio. لكن الشركة تتنافس أيضًا مع Tesla، التي سعت إلى تعزيز وجودها في الصين من خلال مصنع شنغهاي.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت Tesla في طرح طرازها المصنوع في مصنع شنغهاي للمستهلكين في الصين.

تمتلك Xpeng حاليًا سيارتين في السوق جي 3 الرياضية، و P7 سيدان. فيما ينافس الطراز الأخير مع موديل تسلا 3.

بدأ إنتاج G3 في نوفمبر 2018 وحتى 31 يوليو 2020 ، قالت شركة Xpeng إنها سلمت 18741 وحدة للعملاء. فيما بدأ طرح P7 للعملاء في مايو من هذا العام، وحتى 31 يوليو، قامت "إكس بينج موتورز" بتسليم 1966 وحدة من السيارة للعملاء.

وقالت الشركة إنها تخطط لإطلاق سيارة سيدان كهربائية ثالثة في عام 2021.

حاولت Xpeng، التي تأسست في عام 2015، تمييز نفسها عن منافسيها من خلال التحدث عن استثماراتها في البرمجيات. تمتلك الشركة ميزة تسمى XPILOT والتي تمنح السيارات بعض ميزات القيادة شبه المستقلة.

في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو ، حققت Xpeng عائدات بقيمة مليار يوان (141.9 مليون دولار) ، بانخفاض عن 1.23 مليار يوان عن نفس الفترة من العام الماضي. فيما أُجبرت بعض متاجر الشركة على الإغلاق أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا في الصين خلال شهري فبراير ومارس.