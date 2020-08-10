ارتفاع أرباح "أسمنت القصيم" بـ21% لـ85.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "أسمنت القصيم" إلى 196.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020 بنسبة 55.4%، مقارنة بـ126.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 21.3% إلى 85.5 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ70.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات والارتفاع في متوسط سعر البيع.



- ارتفاع الإيرادات الأخرى.



وذلك على الرغم من التالي:



- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.



- ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية.



- تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل.



- الانخفاض في إيرادات الاستثمارات المالية.