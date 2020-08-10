ارتفاع أرباح "المعمر" الفصلية 87% إلى 24.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات الفصلية بـ87.624% إلى 24.41 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بـ 13.01 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الارتفاع الأرباح يعود إلى نمو في الايرادات على العموم خلال الربع الثاني حيث بلغت 34.18% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس إلى الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.

وسجلت المبيعات من تقديم الخدمات، الصيانة وخدمات القوي العاملة قيمة اجماليه 109.35 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 122.18 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض طفيف بـ11%.

موضوع يهمك سجلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، نمواً بصافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بـ48.3% إلى 135 مليون ريال خلال الربع الثاني... نمو أرباح "أسمنت الجنوبية" الفصلية 48% إلى 135 مليون ريال شركات

وسجلت مبيعات تراخيص البرامج ايرادات بلغت 90.21 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 68.71 مليون ريال سعودي من العام المماثل للعام السابق اي بزيادة نمو تقدر 31%.

وسجلت مبيعات الأجهزة مبلغا 119.94 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 47.22 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق أي بنسبة نمو تقدر ب 154%.

أما إجمالي الربح: بلغ إجمالي الربح في الربع الثاني من العام الحالي 48.37 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 35.84 مليون ريال سعودي مسجلا نموا بنسبة 34.96٪ على أساس سنوي. ويعزى السبب بالإضافة الى ما ذكر أعلاه الى التحسن في أجمالي الربح في القطاعات الإنتاجية

وبلغ إجمالي الربح من مبيعات الخدمات والصيانة وخدمات القوى العاملة 19.05 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 16.56 مليون ريال مسجلا ارتفاع بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

وبلغ إجمالي الربح من بيع تراخيص برامج الحاسب الآلي 11.09 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 13.32 مليون ريال مسجلاً انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

وبلغ إجمالي الربح من مبيعات أجهزة الكمبيوتر 18.23 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل 5.95 مليون ريال مسجلاً نمواً بنسبة 206% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت نفقات البيع والتسويق 2.06 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 2.75 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً انخفاضا قدره 25%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض في مصاريف التسويق والسفر المرتبطة بذلك خلال الربع.

وبلغت المصروفات العامة والإدارية 14.5 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 12.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 15%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مصاريف التبرعات التي بلغت مليون ريال، رسوم الخدمات المهنية 0.25 مليون ريال والغرامات المرتبطة بمشروع محدد خلال الربع الثاني من العام 2020م.