تراجع أرباح الأسمنت السعودية بالربع الثاني 19% لـ74.5 مليون ريال

تراجعت أرباح "الأسمنت السعودية" بنسبة 19.2% في الربع الثاني إلى 74.5 مليون ريال، مقارنة بـ92.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة 6 أشهر، انخفضت أرباح "الأسمنت السعودية" إلى 222.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ224.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: ارتفاع مخصص الزكاة، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.



جاء ذلك على الرغم من

- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

- انخفاض مصاريف التمويل.