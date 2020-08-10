"تهامة": استقالة عضو لجنة المراجعة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التسويق اليوم عن استقالة عضو لجنة المراجعة مازن عبد الله العبد الجبار لارتباطات شخصية، من عضويته في لجنة المراجعة بالشركة والتي تقدم بها بتاريخ 09-08-2020م. وقد صدر قرار مجلس الإدارة -بالتمرير- بتاريخ 09-08-2020م بالموافقة على الاستقالة المقدمة، على أن تسري اعتبارا من تاريخ 09-08-2020م.

وكانت الجمعية العمومية لشركة تهامة قد وافقت في وقت سابق على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال.

وستكون طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي.

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وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأسمال الشركة قبل الزيادة 75 مليون ريال مقسم إلى 7.5 مليون سهم عادي، فيما سيصبح رأس المال بعد الزيادة 175 مليون ريال مقسم إلى 17.5 مليون سهم عادي.

وأضافت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.