نمو أرباح "أسمنت الجنوبية" الفصلية 48% إلى 135 مليون ريال

سجلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، نمواً بصافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بـ48.3% إلى 135 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بـ 91 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع ايرادات المبيعات بنسبة 22.83% نتيجة ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 23.02% وارتفاع الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 282.01%.

وبلغ اجمالي إيرادات المبيعات خلال الفترة الحالية 797 مليون ريال مقابل 618 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 28.96%.

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وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) خلال الفترة الحالية 3.310 مليون ريال مقابل 3,235 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك (بزيادة قدرها) 2.32%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية للعام 2020م مبلغ 318 مليون مقابل 211 مليون للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 50.71%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية للعام 2020م مبلغ 318 مليون مقابل 211 مليون للفترة الحالية من العام السابق بزيادة قدرها 50.71%.

ويتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية.