هرفي للأغذية تتكبد خسائر 34 مليون ريال بالربع الثاني

تكبدت شركة هرفي للخدمات الغذائية خسائر فصلية بلغت قيمتها في الربع الثاني من 2020 34.2 مليون ريال، مقابل أرباح 40.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح 25 مليون ريال في الربع السابق.

وخلال النصف الأول من 2020، بلغت خسائر الشركة 9 ملايين ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من 2019، بلغت 88.9 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل صافي الخسائر للربع الثاني من عام 2020 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 45% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى حيث تضمن الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 2.2 مليون ريال أرباح رأسمالية نتيجة بيع بعض الأصول، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، علماً بأن الشركة قامت خلال الربع الثاني من عام 2020 بتكوين مخصصات للمخزون بطيء الحركة بقيمة 5 ملايين ريال، وكذلك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 5.9 مليون ريال.