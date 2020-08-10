العربية للطيران تتكبد خسائر 239 مليون درهم مع انهيار السفر

قالت "العربية للطيران"، اليوم الاثنين، إنها تحولت إلى تكبد خسارة قدرها 239 مليون درهم (46 مليون دولار) في الربع الثاني من العام بعد انهيار نشاط السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيان صادر عن الشركة اليوم، نقلت شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة، 80 ألف مسافر في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. يأتي ذلك بالمقارنة مع 2.59 مليون مسافر في نفس الفترة العام الماضي عندما حققت ربحا بلغ 210 ملايين درهم.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة، التي تسير رحلات من مراكز في الإمارات ومصر والمغرب، إنها استقطبت إيرادات بقيمة 120 مليون درهم. يأتي ذلك بالمقارنة مع 1.14 مليار درهم في نفس الفترة قبل عام.

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وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني "تبلور التأثير الكبير لوباء كوفيد-19 على حركة الطيران خلال الربع الثاني نتيجة لإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية في جميع الأسواق الرئيسية".

والطيران هو أحد أشد القطاعات تضررا خلال أزمة كوفيد-19، وهو ما اضطر شركات طيران لخفض أعداد العاملين والسعي للحصول على مساعدات حكومية.