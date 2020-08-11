أوكسيدنتال بتروليوم تسجل رابع خسارة فصلية على التوالي

أعلنت شركة النفط الأميركية أوكسيدنتال بتروليوم يوم أمس الاثنين عن رابع خسارة فصلية على التوالي‭ ‬مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار في أسعار الخام.



وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتا للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، متجاوزا متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يوميا.