نمو أرباح "الدرع العربي" الفصلية 69% إلى 8 ملايين ريال

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن ارتفاع صافي أرباح قبل الزكاة والضريبة بـ69.2% إلى 8.030 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بـ 4.744 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة يعود سبب الزيادة في صافي الأرباح للربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51%، الذي قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 26% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 18% وارتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 133% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 52% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 38%.

إلى ذلك، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة بلغ 16.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق، بارتفاع 97.5%.

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وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الأرباح للفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 42%، الذي قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 23% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 17% وارتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 30% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 44% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 48%.