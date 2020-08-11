سلامة للتأمين للعربية: نعتزم مقاضاة مجلس الإدارة السابق

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين جاسم الصديقي، في مقابلة مع "العربية"، اتجاه الشركة لمقاضاة مجلس الإدارة السابق حول بعض الاستثمارات.

وكشف الصديقي للعربية ، أن هناك خلافا مع مدققي الحسابات حول حساب الشهرة في الجزائر.

وأوضح أن تحفظات مدققي الحسابات تتعلق بمعظمها بودائع تتعلق بمجلس الإدارة السابق في دول عدة.

وأفاد: "هي ودائع في شركات مختلفة سواء: بنوك أو بنوك استثمارية أو محافظ عقارية في دول أخرى".

ومن هذا المنطلق، قال الصديقي: "لن نأخذ مخصصات مقابل الاستثمارات التي تحفظ المدققون عليها".

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وتضاعفت أرباح "سلامة للتأمين" في الربع الثاني لتبلغ 34 مليون درهم.

وبلغت أرباح الشركة 47 مليون درهم في النصف الأول من العام، بارتفاع سنوي نسبته 41%.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بـ7% في النصف الأول من العام، إلى 695 مليون درهم.

من جهة أخرى، أفصحت "سلامة" عن بلوغ خسائرها المتراكمة 373 مليون درهم بنهاية الربع الثاني، لتمثل 31% من رأس المال.

تحفظات على بيانات الشركة

وأظهر تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل للبيانات الفصلية لشركة سلامة تحفظات على بيانات الشركة.

وذكر المدقق بأن الشركة لم تدرج الشهرة والبالغة قيمتها 115 مليون درهم بالقيمة القابلة للاسترداد.

وفي حال إدراجها بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فيجب خفض الأرباح للفترة بقيمة 40 مليون درهم.

كما ذكر المدقق أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت المجموعة تمتلك استثمارات في ممتلكات بقيمة 85 مليون درهم من مجموع استثمارات يبلغ 142 مليون درهم.

يضاف إلى ذلك عدم التمكن من التحقق من تملك استثمارات مدرجة بقيمة 170 مليون درهم من مجموع 530 مليون درهم.

ولم يتم التحقق أيضا من وجود ذمم مدينة أخرى بقيمة دفترية تبلغ 34 مليون درهم.