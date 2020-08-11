"سوفت بنك" تربح 11.8 مليار دولار في الربع الأول

تحولت مجموعة "سوفت بنك جروب" اليابانية للاتصالات والتجارة الإلكترونية والإعلام، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في أعقاب خسائر قياسية، وذلك بفضل انتعاش تقييمات المشروعات التابعة لها من تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب "الألمانية"، قالت المجموعة، في بيان اليوم إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 1.26 تريليون ين (11.8 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 1.44 تريليون ين خلال الربع السابق عليه.

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وتحول صندوق رؤية سوفت بنك إلى الربحية في الربع الأول من عامه المالي الحالي، إذ حقق أرباحاً قدرها نحو 130 مليار ين ما يعادل نحو 1.128 مليار دولار، مقارنة بتكبده خسائر في الربع الرابع من عامه المالي السابق بـ1.130 تريليون ين ما يعادل نحو 10.67 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة سوفت بنك تمتلك نحو 30% في صندوق رؤية سوفت بنك.

وتوقع ريتشارد كاي محلل الأسهم ومدير المحافظ في "كومجيت أسيت مانجمنت" تضاعف قيمة السهم على خلفية مجموعة من البيانات الإيجابية، مؤكدين أن خسائر "وي ورك" لن تؤثر على مكاسب المجموعة.

وبحسب موقع japantimes زادت أسهم عملاق التكنولوجيا بأكثر من الضعف عن أدنى مستوياتها في مارس، مدفوعة بعمليات إعادة الشراء وتحسين ظروف السوق لشركات محفظتها.

وشهد ماسايوشي سون (62 عاماً) ارتفاع صافي ثروته إلى 20 مليار دولار وهو المستوى الأعلى منذ أن بدأ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات في تتبع ثروته.

وبذلك تكون ثروة سون ارتفعت بنحو 12 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر، لتصل إلى 20 مليار دولار ما يعني أنها قفزت بأكثر من الضعف بالمقارنة مع مستوى ثروته في مارس الماضي.