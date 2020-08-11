"السينما الكويتية" تسجل خسائر فصلية بـ3.2 مليون دينار

منيت شركة السينما الكويتية الوطنية بخسائر صافية بلغت 3.2 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كانت قد سجلت أرباحاً بـ2.2 مليون دينار بالربع الثاني من 2019.

وجاء ذلك بسبب تراجع الإيرادات التشغيلية بثمانين في المئة خلال الربع الثاني إلى تسعمئة وأربعة وتسعين ألف دينار، وسط الإغلاق التام الذي أسفر عن جائحة كورونا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض إيرادات النشاط 51%، وتراجع تكاليف النشاط 36%، وانخفاض حصة من نتائج أعمال شركة زميلة 204%، وهبوط فوائد التمويل 33%، كما انخفضت مصاريف النشاط الأخرى 37%، وتراجعت إيرادات النشاط الأخرى 43%.

وسجلت الشركة خسائر نصفية بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي (7.2 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بقيمة 4.1 مليون دينار (13.4 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بحسب بيان الشركة المنشور على موقع البورصة الكويتية اليوم.

وتأسست شركة السينما الكويتية الوطنية عام 1954 وأدرجت في البورصة عام 1984، وهي تعمل في كل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها والأنشطة الترفيهية، وفق بياناتها المنشورة على موقع البورصة.