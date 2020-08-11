"مؤسسة النقد" توافق على اندماج "الأهلية" مع "اتحاد الخليج"

أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تلقيها أمس الاثنين خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج وستستمر الشركتان بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بصفقة الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستقوم شركة الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني. وبعد ذلك ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

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وستقوم شركة الأهلية للتأمين التعاوني بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 15/10/1441هـ (الموافق 7 يونيو 2020م) ("إعلان توقيع اتفاقية الاندماج") بشأن قيام كل من شركة الأهلية للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة ("اتفاقية الاندماج") والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ ("اللائحة") ("صفقة الاندماج").

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، في وقت سابق إنه في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد 7,947,464 سهمًا عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 79.474 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار 0.646 سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد في الشركة الأهلية ("معامل المبادلة")، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال وزيادة عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 22.9 مليون سهم عادي.