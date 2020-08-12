فوكسكون الموردة لأبل تسجل ربحاً أفضل من المتوقع بالربع الثاني

أعلنت فوكسكون، أكبر مصنع للإلكترونيات بالتعاقد في العالم، تسجيل ربح فصلي أفضل من المتوقع اليوم الأربعاء، حيث عوّض الطلب المتزايد على العمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا أثر تباطؤ مبيعات الهواتف المحمولة.

وسجلت فوكسكون، التي يشمل عملاؤها شركات تكنولوجية ضخمة مثل أبل، ربحا صافيا قدره 22.9 مليار دولار تايواني (778.54 مليون دولار) في الربع الثاني الذي انتهي في يونيو/حزيران.

ويزيد هذا نحو 34 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز، وهو أفضل من توقع أجمع عليه محللون استطلعت رفينيتيف آراءهم بأن تحقق ربحا قدره 17.95 دولار تايواني.

ولم تقدم فوكسكون على الفور مزيدا من التفاصيل.