تراجع أرباح "أسمنت تبوك" الفصلية 94% إلى 540 ألف ريال

تراجعت أرباح شركة أسمنت تبوك بنحو 94% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 540 ألف ريال.

فيما تضاعفت أرباح الشركة بنحو مرتين في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، لتصل إلى نحو 29.5 مليون ريال.



وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أرباح الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة التأثر بكورونا، وتحمل أعباء تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي إضافة إلى عدم الحصول على أرباح من الاستثمارات.

وقفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 133.54% إلى 29.45 مليون ريال، مقابل 12.61 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وكانت أسمنت تبوك قفزت بأرباحها بالربع الأول من 2020، بنسبة 696.4% إلى 696.4 مليون ريال، مقابل 3.63 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.