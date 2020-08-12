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أرباح أسمنت الجوف الفصلية تقفز إلى 7.2 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أسمنت الجوف
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت الجوف إلى 7.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 114 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6.254%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 52%، والتي كانت 15.2 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت الشركة أرباحا 22.4 مليون ريال، مقابل 1.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 1.296%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الإنتاج.

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