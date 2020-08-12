أرباح أسمنت الجوف الفصلية تقفز إلى 7.2 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت الجوف إلى 7.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 114 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6.254%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 52%، والتي كانت 15.2 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت الشركة أرباحا 22.4 مليون ريال، مقابل 1.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 1.296%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الإنتاج.