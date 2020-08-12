أسمنت الشمالية تحقق 14 مليون ريال أرباحاً بالربع الثاني

حققت شركة أسمنت الشمالية أرباحا في الربع الثاني من 2020، بلغت 14.04 مليون ريال، مقابل 14.06 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو طفيف 0.16%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 49%، والتي كانت 27.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت الشركة أرباحا 41.6 مليون ريال، مقابل 29.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 40.8%.

وقالت الشركة إنه بالرغم من انعكاس أزمة كورونا إلا أنه تم الحفاظ على نفس معدلات المبيعات وصافي الربح بعد الزكاة والضريبة تقريبا مقارنة بالعام السابق مع الأخذ فى الاعتبار بعض مبادرات تقليل التكاليف العامة وزيادة ربح الاستثمارات الخارجية مقابل زيادة نسبة مخصص الزكاة إلى الضعف مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.