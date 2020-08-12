"عسير" تتكبد 3.2 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

تكبدت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، بلغت 3.2 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 18.6 مليون ريال، وأرباح في الربع السابق 0.2 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت خسائر عسير للتجارة 3.1 مليون ريال، مقابل أرباح 23.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2019.

وقالت الشركة إن سبب خسائر الربع الثاني يعود لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية الأخرى وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.