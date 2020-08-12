نمو أرباح "رعاية" في الربع الثاني 87% لـ26 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" السعودية، إلى 25.77 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 13.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 86.5%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح رعاية بنسبة 22.2%، حيث كانت 33.1 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، ارتفعت أرباح الشركة إلى 58.9 مليون ريال، مقابل 43.8 مليون ريال في النصف الأول من 2019، بنمو 34.5%.

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وأرجعت الشركة نمو أرباح الربع الثاني لزيادة الإيرادات من وزارة الصحة بسبب تحسن قدرة الشركة على قبول المزيد من الحالات بعد تعيين طاقم تمريض إضافي خلال الربع الرابع من عام 2019م. كما أدت الإيرادات الإضافية من مرضى فيروس كورونا المستجد إلى تحسين الإيرادات الناجمة من وزارة الصحة خلال الربع.

كما شهد الربع الثاني انخفاض التكاليف وتحسين هامش الربح بسبب الوفر في الإنفاق القابل للتحكم، وزيادة ترشيد النفقات العامة وتخفيض تكلفة العمالة.

ولفتت إلى أن الزيادة في صافي الربح نتيجة العوامل المذكورة أعلاه قابلها جزئياً زيادة مخصصات لذمم مدينة قديمة من جهات حكومية أخرى غير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتواصل الإدارة التعامل مع شركائها بهذا الشأن وتشعر أن هذه الأرصدة قابلة للاسترداد.

كما انخفض دخل الإيجار والاستثمار، حيث انخفض الاستثمار بسبب انخفاض نسبة الفائدة في السوق بعد ضخ النقد في النظام المصرفي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.