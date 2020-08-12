تراجع أرباح شركة إعمار بالنصف الأول 35% إلى 546 مليون دولار

أعلنت شركة إعمار العقارية تراجع صافي أرباحها في النصف الأول من 2020، بنسبة 35%، إلى 2.007 مليار درهم، أو ما يعادل 546 مليون دولار.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع الإيرادات بنسبة اثنين وعشرين في المئة، لتصل إلى 9 مليارات درهم.

وقالت الشركة إنها حققت هذه الأرباح رغم أوضاع السوق المتقلبة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وأضافت أن مبيعاتها العقارية في النصف الأول بالإمارات بلغت قيمتها 3.23 مليار درهم، وأن إجمالي المبالغ المستحقة على المشروعات قيد الإنجاز بلغ 41.7 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

كما تراجعت تكاليف الإيرادات بنسبة 10%، في حين سجلت الشركة خسائر من حصتها في شركات شقيقة بقيمة 286 مليون درهم، بارتفاع نسبته 40%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي.