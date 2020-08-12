عاصفة استقالات في "الخليج للملاحة" بالتزامن مع تضاعف الخسائر

أعلنت شركة الخليج للملاحة استقالة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المدير المالي التنفيذي للشركة، بالتزامن مع تضاعف الخسائر الفصلية للشركة إلى 33 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر إلى تسجيل خسائر من استبعاد موجودات بقيمة 9.6 مليون درهم بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض قيمة سفن بقيمة 8.7 مليون درهم.

وتراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 16% لتصل إلى 34 مليون درهم.

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وذكرت الشركة أن الخسائر المتراكمة قد وصلت إلى 496 مليون درهم ما يمثل نسبة 49% من رأسمالها.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها الذي انعقد أمس الثلاثاء وافق على استقالة سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عيسى الفلاحي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضافت أن اجتماع الأمس وافق على استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وهم: نور الدين شريف سحويل، وأسامة محمد البرواني، وأجيت فيجاي جوشي، والموافقة على استقالة نشأت هلال المدير المالي التنفيذي، حيث تم اعتبار الاستقالة سارية من تاريخ 5 أغسطس الجاري.