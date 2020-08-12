"موديرنا" تزود أميركا بـ100 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة "موديرنا"، وهو العقد السادس من نوعه منذ مايو.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يسرني أن أعلن الليلة أننا توصلنا إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف ترمب أن "الحكومة الفيدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها".

وأعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" أن التجارب السريريّة للقاحها المضاد لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو. وتُعد شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد للوباء.

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يشار إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد اتفقت في الأسابيع الأخيرة مع العديد من الشركات المطورة للقاح فيروس كورونا بما فيها "جونسون أند جونسون" وأسترازينيكا" و "بيفايزر" لشراء ملايين الجرعات ضمن برنامجها الذي يطمح لتأمين اللقاح في أميركا نهاية هذا العام.

ويحذر العلماء من أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.