26 مليون ريال صافي أرباح "الدوائية" بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من عام 2019، لتقلص الشركة خسائرها المتراكمة لأقل من 20% من رأسمالها.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، بلغ 25.89 مليون ريال مقابل 195.87 مليون ريال خسائر صافية بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود إلى تخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري؛ نتيجة زيادة كفاءة الإنتاج، وانخفاض المصاريف التشغيلية.

موضوع يهمك قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يدرس خيارات لتأجيل إعلانه للميزانية في الخريف إذا ضربت... بسبب مخاوف موجة ثانية.. بريطانيا تدرس تأجيل الميزانية بنوك وتمويل

وأشارت إلى أن المبيعات تراجعت 6.4%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض مبيعات التصدير لإيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مؤقتاً بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول أن صافي أرباحها النصفية بلغت 67.7 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر 221 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة بأن أسباب الارتفاع في صافي الربح تعود إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص خلال الفترة الحالية وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات التصدير.

كذلك فقد حققت الشركة خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 46.5% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.