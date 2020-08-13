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 تمويل إنقاذ بـ275 مليون دولار لـ "إن إم سي" يواجه رفضا من الدائنين

المصدر: دبي - رويترز
إن إم سي للرعاية الطبية
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قال مصدران إن "إن.إم.سي هيلث" دبرت التزامات قرض بقيمة 275 مليون دولار في صفقة تسمح للمقرضين بتحسين احتمالات استرداد الأموال المستحقة بالفعل على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة.

لكن المصدرين المطلعين قالا إن التمويل، الذي يقدم شروطاً تعود بالفائدة على مقدمي الدين، أثار مناقشات حامية بين مقرضي "إن.إم.سي" في الأيام القليلة الماضية، مع طلب بعض الدائنين الانخراط بشكل أكبر في العملية.

وخضعت "إن.إم.سي هيلث"، الشركة القابضة المدرجة في لندن لمجموعة المستشفيات، لإدارة خاصة في أبريل وسط ادعاءات بالاحتيال والإفصاح عن ديون خفية تربو على 4 مليارات دولار مما خلف خسائر ثقيلة لبنوك إماراتية ومقرضين في الخارج وأثار معارك قضائية.

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