ميزان القابضة للعربية: القطاع الغذائي يساهم بـ75% من الأرباح

قال المدير العام لمجموعة ميزان القابضة الكويتية فارس حمامي، إن نتائجنا القوية في الربع الثاني جاءت مدفوعة بنمو العمليات التشغيلية في القطاعين الغذائي وغير الغذائي.

ونمت أرباح شركة ميزان القابضة بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 8 ملايين دينار كويتي، وخلال الربع الثاني نمت الأرباح الصافية بنسبة 55% إلى 3.5 مليون دينار كويتي.

وأضاف حمامي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن أعمال المجموعة في الكويت نمت بشكل أساسي، خاصة بفضل عدد من الاستحواذات بالنصف الثاني من العام الماضي، ومن بينها الاستحواذ على أغلبية 67% من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية.

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وأوضح أن القطاع الغذائي يساهم في إيرادات الشركة وأرباحها بنحو 75%، فيما تساهم القطاعات الأخرى بالنسبة المتبقية.

وحول تأثير كورونا على أعمال الشركة قال حمامي "الشركة تعمل في مجال استهلاكي، وكورونا يمثل فرصا وتحديات، شهدنا نموا جيدا في الطلب على المنتجات الاستهلاكية، والمواد الغذائية، إلا أنه توجد تحديات، فقد خسرنا بعض التجهيزات الغذائية".

ولفت حمامي أن الكويت إجمالا عملياتها كانت جيدة، إلا أن أعمال الشركة شهدت بعض التقطع في خدماتها لبعض الدول مثل الإمارات وقطر بسبب الإغلاق.

وقالت ميزان القابضة إن ارتفاع الأرباح جاء بفضل زيادة حجم الأعمال ونمو هوامش الربح التشغيلي، إذ أسفرت جائحة كورونا عن بعض الفرص رغم وجود التحديات، حيث تكبدت الشركة مصاريف غير مكررة بقيمة 600 ألف دينار كويتي في النصف الأول.