فيسبوك وسناب شات يخططان لشراء منافس "تيك توك"

أجرت شركة فيسبوك وشركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات حديثاً محادثات لشراء منافس تيك توك المسمى (Dubsmash)، وذلك حسب ما أفادت التقارير.

ويسلط هذا الاهتمام الضوء على تطبيقات الفيديوهات القصيرة في وقت تحاول فيه شركة مايكروسوفت عقد صفقة لشراء منافسه تيك توك.

وازدادت شعبية تطبيق مزامنة الشفاه (Dubsmash) – الموجود منذ عام 2013 – مع مجموعة من منافسي تيك توك الآخرين.

وتواصلت كل من فيسبوك وسناب مع منافس تيك توك بشأن صفقة في الأسابيع الأخيرة، وقال المصدر: "إن محادثات الاستحواذ تقدمت بدرجة كافية لتشمل مناقشات بشأن سعر بمئات الملايين من الدولارات".

ويوضح الاهتمام بتطبيق (Dubsmash) كيفية اندفاع شركات التكنولوجيا الكبرى للاستفادة من الاهتمام المتزايد للمستهلكين بالفيديوهات القصيرة، وهي فئة حددها النمو الهائل لتطبيق تيك توك.

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ومع تهديد الحكومة الأميركية بحظر تطبيق تيك توك بسبب ملكيته الصينية، زاد عدم اليقين بشأن مستقبل التطبيق من جاذبية التطبيقات المنافسة، مثل (Triller) و (Byte) وكذلك (Dubsmash).

وشهد (Dubsmash) وغيره من منصات مشاركة الفيديو حديثًا زيادة في أعداد التنزيلات وأرقام المستخدمين حيث يستعد 100 مليون مستخدم شهريًا لتيك توك في الولايات المتحدة لمستقبل بدون التطبيق.

ويواجه تيك توك حاليًا أمرًا تنفيذيًا من (دونالد ترمب) يحظر أي معاملات أو صفقات تجارية اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر مع التطبيق والشركة الأم الصينية، بايت دانس (ByteDance).

وبالرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذ حظر على مستوى البلاد، إلا أن التهديد الذي يواجه تيك توك كان كافيًا لجعل المستخدمين يشعرون بحالة من الذعر حول مكان صناعة مقاطع الفيديو والعثور على صناع المحتوى المفضلين لديهم.

وتشير التقارير إلى أنه بالرغم من أن محادثات الاستحواذ على (Dubsmash) مع فيسبوك وسناب حدثت في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المناقشات لم تعد نشطة.

وقال متحدث باسم شركة سناب في بيان: "نحن معجبون بالفريق ولكننا لسنا في محادثات نشطة للاستحواذ".

فيما استشهدت فيسبوك بسياسة الشركة المتمثلة في عدم التعليق على الإشاعات أو التكهنات، لكنها أكدت أنها ليست في مناقشات نشطة مع (Dubsmash).

وتعمل فيسبوك وسناب في الوقت نفسه على ميزاتهما الخاصة المستمدة من تطبيق تيك توك الشهير.

حيث أطلقت منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة (Reels) في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما بدأت سناب في طرح ميزة تراكب الموسيقى لمقاطع الفيديو.

وكان (Dubsmash) من أوائل المتبنين لتنسيق الربط الصوتي للفيديو، الذي أصبح شائعًا فيما بعد بواسطة تيك توك.

ووفقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن (Dubsmash) هو المكان الذي ظهرت فيه بعض الرقصات الأكثر انتشارًا على الإنترنت، قبل أن تنتشر إلى تيك توك ويختارها أشهر صناع المحتوى ضمن المنصة الصينية.

وبالرغم من ذلك، فإن (Dubsmash) لم يشهد مستوى النجاح نفسه مثل تيك توك، ولا منافسين، مثل (Triller) و (Likee).