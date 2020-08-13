"السعودية للكهرباء" تنظم مؤتمراً مع المستثمرين والمحللين

عقدت الشركة السعودية للكهرباء، مؤتمراً عن بعد مع المحللين الماليين والمستثمرين ناقشت خلاله نتائج النصف الأول من 2020م.

وأوضحت إدارة الشركة، من خلال عرض مختصر، تفاصيل أداء الشركة وأبرز المعالم والتطورات خلال هذه الفترة من عام 2020 والنظرة المستقبلية، كما تمت الإجابة عن كل استفسارات المحللين الماليين المشاركين في المؤتمر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، إن الشركة تتطلع للمساهمة من موقعها الريادي، إلى تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين بما ينعكس إيجابا على ممارسات الحوكمة والشفافية في أعمالها خاصة، والسوق السعودية عامة، وهو ما يسهم في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.