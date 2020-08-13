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"طباعة وتغليف" تقلص خسائرها بالنصف الأول لـ13.4 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
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تحولت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى الربحية في الربع الثاني من 2020، محققة 1.49 مليون ريال، مقارنة مع خسائر 13.69 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019.

وكانت طباعة وتغليف قد تكبدت خسائر في الربع السابق بلغت 14.9 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، تكبدت الشركة 13.4 مليون ريال، مقابل 36.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، لتتراجع الخسائر بنسبة 63%.

وقالت إن السبب الرئيس في ارتفاع إجمالي الربح والربح التشغيلي يعود إلى الانخفاض في تكاليف المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

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