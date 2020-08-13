لهذا السبب.. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر

نمت مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2020، لتتجاوز 90 ألف مركبة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 45.3% لتصل إلى 52 ألفاً و458 وحدة، مقابل 36 ألفاً و104 مركبات.

فيما تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محلياً بنسبة 0.1% إلى 37 ألفًا و937 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 37 ألفاً و980 مركبة في نفس الفترة من المقارنة، وفقاً لمجلس سوق السيارات "أميك".

وتوقع مستثمرون ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة قيمة الشحن من الخارج، بالإضافة لوجود نقص في المعروض.

وفي هذا السياق، توقع خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع أسعار السيارات مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.