"شعاع كابيتال" تحقق أرباحاً فصلية بـ 267 مليون درهم

سجلت شركة "شعاع كابيتال" أرباحاً فصلية بـ267 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2020.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق أرباح صافية بـ 5 ملايين درهم خلال النصف الأول عائدة للمساهمين فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 125 مليون درهم، كما بلغت الأرباح الصافية للنصف الأول 2020 ما قدره 164 مليون درهم إماراتي والأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للنصف الأول 2020 بـ 284 مليون درهم إماراتي، وذلك دون احتساب الخسائر غير المحققة نتيجة انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات.

وبلغ حجم الأصول التي تديرها شركة "شعاع كابيتال" 13 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني 2020 مقارنة مع 12.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ما يساهم في دعم خططها من ناحية تعزيز مصادر الإيرادات المستقرة والمتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

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وأكدت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي أن البيانات المالية للنصف الأول 2020، عكست قدرتها على الاستمرار في توليد وتنمية الأرباح على الرغم من التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناتجة عن الظروف الحالية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية لشعاع خلال الربع الثاني من العام 2020 ما مجموعه 86 مليون درهم بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول من العام 2020، ما يعكس نجاح المجموعة في تقوية إيراداتها وتنويع مصادرها.

وعززت الشركة من قدرتها على إدارة رأسمالها التشغيلي والتعاون مع شركاتها التابعة والزميلة لتوفير التمويل الأمثل مع الحرص على المحافظة على أصول العملاء طوال الأزمة.

واستعادت وحدتا النشاط الرئيسي لدى الشركة أي " نشاطي إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية " قدرتهما على توليد الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 بعدما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك لوحدة إدارة الأصول 41 مليون درهم فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك العائدة لوحدة الصيرفة الاستثمارية 8 ملايين درهم.

وخلال النصف الأول من العام 2020، تولى فريق العمل لدى وحدة الصيرفة الاستثمارية في شعاع مهام المفوض الرئيسي والمفوض الشريك لترتيب أكثر من 500 مليون دولار أميركي من الإصدارات وتنفيذ أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي من عمليات الدخل الثابت بزيادة 20% على أساس سنوي.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لـ"شعاع كابيتال"، إن الشركة تتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص للمحافظة على ربحيتها ، وتحقيق أهدافها لناحية النمو المستدام في حجم عوائدها وحجم الأصول تحت إدارتها، بما يتناسب مع مصلحة مساهميها.

وأضاف الصديقي في بيان للشركة على موقع سوق دبي اليوم أنه في ظل هذه الظروف غير المسبوقة تستحوذ صحة وسلامة موظفينا على موقع الأولوية لدينا، وتمكن كافة موظفينا من الانتقال بسلاسة إلى العمل عن بعد والاستمرار في تلبية حاجات ومتطلبات مستثمرينا وعملائنا دون انقطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة: "تمكنا من الاستمرار في تحقيق الأرباح بفضل تفاني موظفينا والتزامهم بتطبيق مندرجات خطتنا الاستراتيجية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020".. وقال: "نتطلع إلى إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، ونحن ملتزمون بمواصلة توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا ".