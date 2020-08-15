روسنفت تعود للربحية في الربع الثاني وترفع الإنتاج

قالت روسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا إنها حققت ربحا في الربع الثاني من العام قدره 43 مليار روبل بعد تسجيل خسارة في الشهور الثلاثة السابقة، وذلك بفضل تحسن في أسعار النفط.

وروسنفت التي يرأسها إيجور سيتشن، حليف الرئيس فلاديمير بوتين منذ مدة طويلة، هي أولى الشركات الروسية الكبرى التي تعلن نتائج أعمالها للربع الثاني، وهي الفترة التي شهدت بدء أسعار النفط في الانتعاش بعد بلوغ قاع 21 عاما.

وقالت الشركة، التي تنتج أكثر من 40% من إجمالي النفط الروسي، إنها كانت تنتج 4.04 مليون برميل من النفط يوميا في الربع الثاني، بانخفاض بنسبة 13% عن الربع السابق، وذلك بسبب اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وقال ديديير كاسيميرو النائب الأول لرئيس روسنفت خلال مكالمة مع مستثمرين إن الشركة رفعت إنتاج النفط اليومي في أوائل أغسطس آب بحوالي 6% مقارنة بيوليو تموز، وهو ما يتماشى مع تخفيف القيود على الإنتاج من جانب مجموعة أوبك+.

وتتوقع روسنفت أن يظل إنتاج الشركة وإنتاج روسيا ككل مستقرا في الفترة من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول.