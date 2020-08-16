كيف أتت نتائج أبرز الشركات في البورصة الكويتية؟

أعلنت شركات كثيرة نتائجها في بورصة الكويت، في الساعات الأخيرة من المهلة.

حيث أعلن بنك برقان تراجع أرباح النصف الأول 49% إلى 22.7 مليون دينار. وتراجعت أرباح الربع الثاني 78% إلى 5.5 مليون دينار.

بينما تراجعت أرباح " الكويت الدولي" 99% في النصف الأول إلى 103 آلاف دينار.

وسجل البنك خسائر في الربع الثاني بقيمة 2.6 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 3.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

بالمقلب الآخر، تكبدت مجموعة الصناعات الوطنية خسائر بـ 64 مليون دينار في النصف الأول، مقارنة بأرباح بقيمة 43 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الربع الثاني، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 11.6 مليون دينار، بانخفاض 27% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

من جهة أخرى، سجلت شركة كيبكو أرباحا في النصف الأول بنحو 11 مليون دينار، مقارنة بخسائر بقيمة 18 مليون دينار في الفترة المقارنة. لكنها سجلت خسائر في الربع الثاني بقيمة 17.8 مليون دينار.

وعلى العكس، أعلنت شركة أجيليتي تراجع أرباح النصف الأول 61% إلى 16.2 مليون دينار. كما تراجعت أرباحها في الربع الثاني 70% إلى 6.38 مليون دينار.