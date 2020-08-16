أرباح "صافولا" تقفز لـ410 ملايين ريال بالربع الثاني

قفزت أرباح مجموعة "صافولا" إلى 409.6 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ110.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما ارتفعت أرباح مجموعة صافولا إلى 582.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بـ 116.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

موضوع يهمك قفزت أرباح مجموعة صافولا إلى 172.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ6.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام... أرباح "صافولا" تقفز لـ173 مليون ريال بالربع الأول شركات

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



-ارتفاع إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة.



-ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.



-انخفاض المصاريف التشغيلية بجانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية بسبب انخفاض الرسوم المالية على القروض.



وقد جاءت الزيادة في صافي الربح على الرغم مما يلي:



-ارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة.



-عكس مخصص الزكاة والضرائب غير المتكرر المتعلق بتسويات السنوات السابقة للشركات التابعة، المسجلة في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.