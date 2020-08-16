افتتاح 8 شاشات عرض للسينما في حفر الباطن السعودية

أعلنت شركة سويكورب افتتاح دور السينما لشركة (إيه إم سي سينما) في المكان مول في منطقة حفر الباطن في السعودية بتاريخ 13 أغسطس 2020 وذلك على مساحة 3572 م2 وبعدد 8 شاشات عرض.

جاء إعلان الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية اليوم الأحد، في شأن وقوع حدث معين لـ صندوق سويكورب وابل ريت.

وكانت السعودية اتخذت في مارس الماضي قرارات وإجراءات وقائية بشأن عمل عروض الأفلام في صالات ودور السينما للوقاية من فيروس كورونا.

وفي العام الماضي، حصلت دور السينما في السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط، خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأنشئت 7 دور في 3 مدن رئيسية بالسعودية العام الماضي، هي الرياض وجدة والدمام.

وتقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتسهيل عمل المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة.