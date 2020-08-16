"الكثيري القابضة" تتكبد خسائر فصلية بـ1.3 مليون ريال

تحولت شركة "الكثيري القابضة" إلى الخسارة في الربع الثاني بـ1.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بـ3 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما انخفضت أرباح شركة "الكثيري القابضة"، إلى 2.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بـ7.6 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



1- انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.



2- ارتفاع تكاليف التشغيل التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة خلال جائحة كورونا.



3- ارتفاع أسعار مادة الأسمنت مما أدى إلى ارتفاع المبيعات نسبیا لكنھا انخفضت ككميات بيع بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بھا حكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الانخفاض النسبي الذي أظهرته القوائم في حجم المبيعات لا یعكس الانخفاض الحقيقي في كمیات البیع ونتيجة لذلك ھناك ارتفاع في التكاليف المباشرة نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوصول إلى نقطة التعادل المطلوبة لمقابلة التكاليف الثابتة.