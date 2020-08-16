"سابتكو" تتوقع انخفاض إيراداتها 50% في 2020 بسبب كورونا

توقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" تراجع إيراداتها بنسبة 50%، خلال العام المالي 2020، جراء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مقارنة بالعام السابق حيث مازالت آثار ظروف الجائحة قائمة واستمرار عدم عودة الحياة الطبيعية، مما يصعب معه تحديد الأثر المالي المتوقع بدقة.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول": "بدأ التشغيل التدريجي لخدمات النقل داخل المدن وما بين المدن في 31 مايو الماضي، بضوابط التباعد مما خفض السعة التشغيلية بمقدار 50% فضلاً عن استمرار تعليق خدمات نقل الركاب في الزيارة والعمرة وخدمات النقل الدولي والحج والنقل التعليمي والتي تعتبر من الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة".

وفي إطار تخفيف أعباء الجائحة فقد تم الاستفادة من مبادرة الحكومة في إدراج عدد من الموظفين ضمن برنامج ساند وكذلك منح عدد من الموظفين إجازات بدون راتب مع تخفيض رواتب جميع الموظفين بنسبة تتراوح من 25% إلى 35% وإلغاء وتخفيض عدد من عقود الخدمات وكذلك الحصول على قروض تشغيلية لدعم رأس المال العامل ومازالت الشركة تعمل على مراقبة وترشيد النفقات.

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وقالت سابتكو إن طبيعة نشاط نقل الركاب بالحافلات يتطلب استثمارات ضخمة في الأصول الثابتة مما يفضي إلى ارتفاع التكاليف الثابتة بجانب الحاجة للاستثمار في الموارد البشرية المدربة لتشغيل هذه الأصول وصيانتها بشكل دوري للمحافظة على قدرات الشركة التشغيلية والتنافسية مما يجعل من تقليص مصروفاتها الثابتة المرتفعة أمرا صعبا في ظل ظروف طارئة كما حدث لجائحة كورونا حيث تعمل الشركة على تقليص التكاليف المتغيرة التي لا تؤثر على فقدان الشركة لقدرتها التشغيلية وميزاتها التنافسية وأن تكون على استعداد لبدء التشغيل الكامل متى تطلب الأمر ذلك.

تؤكد الشركة على جاهزيتها لتقديم الخدمات التي يجري الإعداد لانطلاقها في الفترة القادمة مع شريكها الاستراتيجي المتخصص في مجال النقل مثل تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالرياض للحافلات لكامل شبكة الرياض بجانب تشغيل شبكة المترو عبر المسار الأول (الأزرق) والمسار الثاني (الأحمر) من مشروع قطار الرياض. وسيبدأ الأثر الإيجابي على النتائج المالية لهذه المشروعات عند تشغيلها.