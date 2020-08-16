صناعة الورق السعودية تربح 3.9 مليون ريال بالربع الثاني

سجلت الشركة السعودية لصناعة الورق أرباحا فصلية صافية بقيمة 3.9 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية إن سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في المبيعات.

كما أن انخفاض التكلفة ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب انخفاض أسعار لب الورق بالسوق العالمي. ويضاف أيضا من أسباب التحسن انخفاض المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية.

كما تم تخفيض أرباح الربع الحالي بقيمة مخصصات قدرها 2.2 مليون ريال.

وتراجعت أرباح الشركة لفترة أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 36% إلى 5.13 مليون ريال.