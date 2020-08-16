مجموعة فتيحي القابضة تغلق 3 فروع لبيع التجزئة

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، قرار مجلس إدارتها المتعلق بإغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة (بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة).

وذكرت المجموعة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، الأحد، أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بتاريخ 16 أغسطس 2020 لإغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 هي كل من:

1- مركز فتيحي - الرياض - شارع الستين (لبيع الذهب والمجوهرات والإكسسوارات والتحف والهدايا).

2- معرض فتيحي - الرياض - شارع العليا العام (لبيع الذهب والمجوهرات).

3- معرض لوباناشيه - جدة - شارع سعود الفيصل (لبيع الشوكولاته وطاولات المِلكة).

ويأتي إغلاق هذه الفروع المذكورة أعلاه تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة فتيحي القابضة ومنه ما يلي:

1- إعادة هيكلة القطاعات الرئيسية للمجموعة من خلال التركيز على القطاعات المربحة والخروج من الأنشطة وفروع التجزئة غير المربحة.

2- ترشيد الإنفاق، خاصة المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية.

3- تنويع الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل الذي يحقق عائداً أفضل للمستثمرين.

وتمثل مبيعات هذه الفروع الثلاثة نسبة 23% من إجمالي مبيعات مجموعة فتيحي القابضة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة.

وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأثر المالي المترتب على ذلك الإغلاق ضمن النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من عام 2020، كما سيتم العمل على إتمام إغلاق الفروع الثلاثة خلال الربع الثالث من العام المالي 2020.