مكة للإنشاء والتعمير تتكبد 25 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

تحولت شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى الخسائر في الربع الثاني من 2020، حيث تكبدت 25 مليون ريال، مقابل أرباح 87 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح في الربع السابق 42 مليون ريال.

وبلغت الخسائر التشغيلية للشركة في الربع الثاني 21 مليون ريال، مقابل أرباح في الربع الثاني من 2019، بلغت قيمتها 86 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح يعود بتراجع إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وأيضاً إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت إن الربع المماثل من العام السابق اشتمل على رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة إنتفت الحاجة إليه، مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، حققت "مكة" أرباحا بلغت 15 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 88.8%.