نمو أرباح الكيميائية السعودية بالربع الثاني 30% لـ40 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الكيميائية السعودية إلى 40.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 30.89 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 30%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق ارتفعت الأرباح بنسبة 5.8%، والتي كانت 37.97 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأربح التشغيلية 58 مليون ريال، مقابل 49.3 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 17.9%.

وقالت الكيميائية إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وخلال النصف الأول من 2020، ارتفعت الأرباح إلى 78 مليون ريال، مقابل 70 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 11.3%.