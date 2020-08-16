سليمان الحبيب للعربية: مشاريعنا مستمرة وتحويلات الحكومة دعمت الأرباح

ارتفعت أرباح "مجموعة سليمان الحبيب" بنسبة 14.4% إلى 192.3 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ167.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، ارتفعت أرباح "سليمان الحبيب" إلى 438.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020 بنسبة 9%، مقارنة بـ402.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، في مقابلة مع "العربية"، أن مشاريع المجموعة مستمرة بالوتيرة نفسها، مؤكداً أن هناك نموا في كافة القطاعات: المستشفيات والصيدلة وقطاع الحلول والعقود المستقبلية.

وأرجع سبب النمو الرئيسي في الأرباح إلى إطلاق خدمات جديدة، وتحويلات الجهات الحكومية في أقسام التنويم، واعتماد استراتيجية القرار المتغير وسط جائحة كورونا، مشدداً على أنه لم يتم الاستغناء عن الموظفين أو تقليص عددهم بل سعت المجموعة على عكس ذلك إلى استقطاب الكفاءات والموارد البشرية.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمعدل 3.96% في الربع الثاني من العام 2020م لتبلغ 1,203.01 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 45.82 مليون ريال مقارنة بـ 1,157.19 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2019م، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

وقالت إن النمو بالإيرادات في قطاع المستشفيات يعود إلى زيادة نسب الإشغال في أقسام التنويم نظراً للزيادة في التحويلات الحكومية، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المرضى في مستشفى الخبر والذي تم البدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019م، وكذلك إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020م في قطاع الحلول.

إجمالي الربح ارتفع بمعدل 7.52% في الربع الثاني من العام 2020م ليبلغ 359.86 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 25.16 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 334.70 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام 2019م، حيث تأثر إجمالي الربح بشكل إيجابي نتيجة لنمو في الإيرادات وزيادة نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال الفترة الحالية، بينما حافظت المجموعة تقريبا على استقرار نسبة هامش الربح عند 29.91% مقارنة بـ 28.92% خلال نفس الفترة من العام 2019م.

كما ارتفع الدخل من العمليات 203.31 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 39.74 مليون ريال سعودي، وبنسبة نمو قدرها 24.29%، فيما زادت نسبة هامش الدخل من العمليات بـ 2.76% لتصل إلى 16.9% مقارنة بـ 14.14% خلال نفس الفترة من العام 2019م، متأثراً بشكل إيجابي بنمو الإيرادات والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال الفترة الحالية.

وقالت المجموعة إن الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) ارتفع بمبلغ 50.40 مليون ريال سعودي بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2019م، حيث بلغ 296.81 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 20.46%، بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لتصل إلى 24.67% مقارنة بـ 21.29% خلال نفس الفترة من العام 2019م.

الزيادة في هامش صافي الربح قدرها 1.46% لتصل إلى 15.98% مقارنة مع 14.52% خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث استطاعت المجموعة زيادة الأرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خلال الربع الثاني من عام 2019م والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات خلال سنته التشغيلية الأولى، وكذلك للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال الفترة الحالية.